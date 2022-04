Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Am Sonntagnachmittag gegen 14:30 Uhr befuhr eine 28-jährige Seat-Fahrerin die Bühlertalstraße von Sulzdorf kommend in Richtung Hessental. Hierbei erkannte sie zu spät, dass ein vor ihr fahrender 68-jähriger Audi-Fahrer verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Die 28-Jährige fuhr auf den 68-Jährigen auf, wodurch es zu Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro kam.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer prallte am Samstagvormittag zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr gegen einen geparkten BMW auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Raiffeisenstraße. Hierbei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Wallhausen: Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagabend gegen 20:45 Uhr befuhr ein 53-jähriger Hyundai-Fahrer die B290 von Rot am See kommend in Richtung Wallhausen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit sowie vorliegender Alkoholbeeinflussung kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und streifte zunächst einen Bauzaun bevor er mit seinem Fahrzeug gegen zwei Bäume prallte. Der 53-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 31 000 Euro. Der alkoholisierte Unfallverursacher wurde in ein Klinikum gebracht. Dort wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell