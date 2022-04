Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemeldung Landkreis Schwäbisch Hall bis 13:00 Uhr

Aalen (ots)

Crailsheim: Brand in der Wohnung

Am Sonntagmorgen gegen 02:11 Uhr kam es in einer Wohnung in der Burgbergstraße zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung. Grund hierfür war, dass die 56-jährige Bewohnerin Essen kochte, jedoch einschlief. Das Kochgut fing Feuer und griff auf einen Tisch und einen Stuhl über. Durch die starke Rauchentwicklung wurde die Bewohnerin verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Freiwillige Feuerwehr Crailsheim war mit 6 Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Sulzbach-Laufen: Schmorbrand in einem Wohnhaus

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes an einem Stromheizkörper kam es gegen 05:00 Uhr in der Schulstraße zu einem Schmorbrand und starker Rauchentwicklung. Die beiden Bewohner (weiblich 57 Jahre/ männlich 66 Jahre) wurden durch die Rauchmelder geweckt und konnte das Gebäude verlassen. Die Dame blieb unverletzt, der Herr wurde leicht verletzt, ihr Hund überlebte den Rauch nicht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt, das Haus ist erstmal nicht mehr bewohnbar. Die beiden Bewohner kommen bei Angehörigen unter. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Sulzbach-Laufen und Gaildorf waren mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 47 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst war mit einer Rettungswagenbesatzung im Einsatz, unterstützt wurden sie von 4 Sanitätern mit 2 Fahrzeugen vom Ortsverein Sulzbach-Laufen. Der stellvertretende Kreisbrandmeister war ebenfalls vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell