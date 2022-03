Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Vorfahrt missachtet ++ Fenster aufgebrochen ++ Führerschein sichergestellt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Vorfahrt missachtet

Achim/Uesen. Nach einer Vorfahrtsmissachtung kam es am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der Industriestraße zu einem Zusammenstoß zweier Autos. Ein 56-jähriger VW-Fahrer bog vom Finienweg kommend in die Industriestraße ein und übersah dabei eine herannahende und bevorrechtigte 52-jährige Skoda-Fahrerin. Bei der folgenden Kollision wurde niemand verletzt, der Sachschaden an den Pkw beträgt rund 7.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Fenster aufgebrochen

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag brachen unbekannte Täter an der Rübhofstraße ein Fenster eines Wohnhauses auf. In das Haus drangen die Unbekannten jedoch offenbar nicht ein, Diebesgut erlangten sie dementsprechend nicht, bevor sie unerkannt flüchteten. Unklar ist, ob sie bei ihrer Tat gestört wurden. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

Führerschein sichergestellt

Grasberg/Otterstein. Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, kurz nach Mitternacht, mussten Beamte der Polizei Osterholz den Führerschein des Unfallfahrers sicherstellen. Der 45-jährige Mercedes-Fahrer war auf dem Kirchdamm unterwegs, als er aus zunächst unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben an einem Baumstumpf zum Stehen kam. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde die Ursache für den Unfall, bei dem der Fahrer unverletzt blieb, klar. Der Mann war mit einem Atemalkoholwert von 1,3 Promille erheblich alkoholisiert. Der Pkw musste abgeschleppt werden und die Beamten leiteten gegen den Autofahrer ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell