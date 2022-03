POL-VER: Katalysator gestohlen ++ Viehlander Straße nach Verkehrsunfall voll gesperrt ++ Feuer am Waldrand gelöscht ++ Mann auf E-Scooter übersehen ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden

Katalysator gestohlen

Achim. Bislang unbekannte Täter stahlen nach ersten Informationen einen Katalysator eines Opel und flüchteten unerkannt. Der Opel war demnach in der Nacht zu vergangenem Mittwoch, 16.03.2022, auf einem Stellplatz in der Leipziger Straße geparkt, als Täter sich an dem Fahrzeug zu schaffen machten und den Katalysator gewaltsam abmontierten. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen nun unter 04202/9960 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Viehlander Straße nach Verkehrsunfall voll gesperrt

Lilienthal. Am Vormittag kam es in der Viehlander Straße zu einem Verkehrsunfall, die infolgedessen noch bis in den Nachmittag voll gesperrt sein wird.

Nach ersten Informationen war ein 55-jähriger Fahrer eines LKW in Fahrtrichtung Worpswede unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der LKW umkippte und im Seitenraum liegen blieb. Die Freiwillige Feuerwehr Worpswede, sowie die Kreißstraßenmeisterei waren vor Ort im Einsatz. Ein Abschlepper mit Kran ist zur Bergung des Fahrzeuges angerückt. Die Bergung soll voraussichtlich noch bis in den Nachmittag andauern. Rettungskräfte brachten den Fahrer nach ersten Erkenntnissen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus zur medizinischen Versorgung.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach ersten Informationen könnte der 55-Jährige einem entgegenkommenden landwirtschaftlichen Gespann mit einem Traktor ausgewichen sein, als er von der Fahrbahn abkam. Die Polizei bittet nun den/die Traktorfahrer/-in und Zeugen um Hinweise zum Unfallgeschehen. Hinweise nimmt die Polizei Osterholz unter 04791/3070 entgegen.

Einbruch fehlgeschlagen - Täter flüchtig

Ritterhude. Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Sonntag in ein Einfamilienhaus im Hengstweg einzubrechen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie jedoch von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten unerkannt. Der Sachschaden wird dennoch auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen an die Polizei Osterholz gebeten.

Feuer am Waldrand gelöscht - Ermittlungen dauern an

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonntagmittag kam es in Freißenbüttel am Rand eines Waldstücks zu einem Feuer. Kinder hatten ersten Informationen zufolge das Feuer zwischen den Straßen "Am Schafkamp" und "Hof Kattenhorn" entdeckt und die Feuerwehr von ihren Eltern alarmieren lassen. Die Freiwillige Feuerwehr Freißenbüttel löschte das Feuer ab, sodass ein Übergriff auf die Umgebung verhindert wurde. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes wurden von der Polizei Osterholz aufgenommen und dauern derzeit an. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Umgebung gebeten.

Bei Entdecken eines Feuers sollten Passanten so handeln wie die Kinder in diesem Fall. Sich selbst nicht in Gefahr bringen und Hilfe holen, indem der Notruf gewählt wird, sind die wichtigsten Aufgaben als Brandentdecker/-in. Personen sollten also ein Stochern unbedingt vermeiden.

Mann auf E-Scooter übersehen - Polizei stellt Alkoholeinfluss fest

Lilienthal. Am Sonntagvormittag übersah ein 40-jähriger Fahrer eines VW in der Moorhauser Landstraße scheinbar einen 32-Jährigen auf einem E-Scooter, als der 40-Jährige abbiegen wollte. Bei der folgenden Kollision verletzte sich der 32-Jährige den ersten Informationen zufolge leicht und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Osterholz stellte bei der Unfallaufnahme fest, dass der 32-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von mehr als 1 Promille ergeben. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und zudem Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

