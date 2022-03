Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 27.03.22

Verden/Osterholz (ots)

LK Verden:

Versuchter Einbruch in Uphusen:

Uphusen - Am Samstagabend, 26.03.22, versuchten bislang unbekannte Täter gegen kurz nach 20 Uhr in ein Einfamilienhaus im Moordamm einzubrechen. Hierbei wurden sie von den heimkehrenden Bewohnern offensichtlich gestört und flüchteten ohne Beute vom Tatort. Wer diesbezüglich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Achim unter 04202/996-0 in Verbindung zu setzen.

LK Osterholz:

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Hambergen - Am Samstagmorgen kommt es vor einem Seniorenheim in Hambergen zu einem Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin beabsichtigt hierbei aus einer Parklücke auszuparken. Aus derzeit unbekannten Gründen fährt sie eine längere Strecke rückwärts und kollidiert hierbei mit mehreren Bäumen.

An dem verunfallten Pkw entsteht ein Schaden von schätzungsweise 20000 Euro. Die Bäume werden bei dem Unfall ebenfalls nicht unerheblich beschädigt. Glücklicherweise wurde durch das Geschehen niemand verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell