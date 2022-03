Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 26.03.22

Verden/Osterholz (ots)

LK Verden

Eingeschlagene Pkw-Scheibe

Oyten - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde die Seitenscheibe eines VW Multivan in Oyten/Bassen eingeschlagen. Aus unbekannten Gründen ließen die Täter jedoch von der weiteren Tat ab. Wer in der Zeit von 22:00-02:20 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich Köbens gemacht hat, wird gebeten, sich mit der örtlichen Polizeistation Oyten unter 04207/91106-0 in Verbindung zu setzen.

Toyotafahrer unter Drogeneinfluss

Ottersberg - In der Nacht zu Samstag, 26.03.22, wurden Polizeibeamte gegen 00:30 Uhr auf einen polnischen Pkw in der Verdener Straße in Ottersberg aufmerksam und führten eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der 26-jährige Fahrzeugführer aus Georgien unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Radfahrerin in Achim leicht verletzt

Achim - Am Freitagvormittag, gegen 09:50 Uhr, übersah ein 63-jähriger VW-Fahrer beim Abbiegen von der Bergstraße in die Memeler Straße eine 69-jährige Pedelecfahrerin, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Die Pedelecfahrerin verletzte sich dabei leicht. Gegen den 63-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fährlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Vorfahrt missachtet

Thedinghausen - Am Freitagnachmittag um 15:40 Uhr missachtete ein 55-jähriger Fordfahrer aus Thedinghausen im Einmündungsbereich der Rieder Straße zur Syker Straße in Thedinghausen die Vorfahrt einer 24-Jährigen aus Weyhe, so dass es zum Zusammenstoß beider Pkw kam. Die 24-Jährige wurde leicht verletzt. Gegen den 55-jährigen wurde ein Strafverfahren wegen fährlässiger Körperverletzung eingeleitet.

LK Osterholz

Trunkenheit im Straßenverkehr

Worpswede - In der Nacht von Freitag auf Samstag wird gegen 02:00 Uhr eine 59-Jährige Pkw-Fahrerin im Bereich Worpswede angehalten und kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle wird festgestellt, dass die Fahrzeugführerin alkoholisiert ist. Der Pkw-Führerin wird die Weiterfahrt untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell