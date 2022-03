Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Unbekannte Täter nach versuchtem Überfall flüchtig ++ Einbruch in Schule ++ Feuer greift auf Wohnhaus über ++ Aufgefahren ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Derzeit liegen keine Mitteilungen vor.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Unbekannte Täter nach versuchtem Überfall flüchtig

Ritterhude. Bislang unbekannte Täter versuchten ersten Informationen zufolge einen 13-Jährigen am Sonntagmittag in der Riesstraße zu überfallen. Demnach sollen zwei Männer den Jungen bedroht und sein Handy gefordert haben. Dem 13-Jährigen gelang jedoch die Flucht. Die Polizei Osterholz sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter oder das Geschehen geben können. Die Beamten nehmen die Hinweise unter 04791/3070 an.

Einbruch in Schule

Axstedt. Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen Samstagmittag und Montagmorgen ein Fenster der Schule in der Schulstraße auf und betraten diverse Räume. Anschließend flüchteten sie vom Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob die Täter etwas gestohlen, wird noch geprüft. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Mögliche Zeugen werden unter 04791/3070 um Hinweise gebeten.

Feuer greift auf Wohnhaus über

Osterholz-Scharmbeck. In der Nacht zu Dienstag geriet Sperrmüll in der Rübhofstraße aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr Osterholz-Scharmbeck im Einsatz und löschte den Brand zügig ab, sodass das Wohnhaus bewohnbar blieb. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand.

Die Ermittlungen zur Brandursache wurden umgehend aufgenommen und dauern derzeit an. Die Polizei Osterholz bittet Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in der Umgebung.

Aufgefahren

Osterholz-Scharmbeck. Am Montagnachmittag übersah eine 22-Jährige in einem VW scheinbar einen verkehrsbedingt haltenden Opel einer 27-Jährigen vor sich. Beide Frauen zogen sich den ersten Informationen zufolge leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell