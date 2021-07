Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an der Astrid-Lindgren-Grundschule Elze -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

(hau) Im Zeitraum vom 27.07.2021, 16.30 Uhr bis 28.07.2021, 06.30 Uhr, kam es an der Astrid-Lindgren-Grundschule im Heilswannenweg 24 in Elze zu einer Sachbeschädigung. Der oder die bislang unbekannte(n) Täter verklebten sämtliche Schließzylinder der Zugangstüren zur Schule mit Sekundenkleber. Die betroffenen Türen befinden sich im Bereich des Haupteinganges und der Küche im Heilswannenweg sowie ein rechtseitiger Seiteneingang zum Keller. Zwei weitere betroffene Türen befinden sich auf der Schulhofseite. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter oder verdächtige Umstände im Bereich der Schule in dem o.g. Zeitraum machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

