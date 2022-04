Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Fellbach: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Eine 43-jährige Mercedes-Fahrerin wollte am Freitagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, aus einer Tiefgarage in der Fellbacher Straße nach rechts einbiegen. Hierbei übersah sie den 63-jährigen Fahrer eines Pkw Honda, der die Fellbacher Straße in Richtung Bahnhof befuhr. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch beide Autofahrer leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 14.000 Euro.

Backnang: Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Am Freitagvormittag, um 10:51 Uhr, wurde in der Grabenstraße ein 81-jähriger Fußgänger, der auf dem Gehweg lief, von einem Lastwagen angefahren und leicht verletzt. Der Lastwagen der Marke MAN fuhr anschließend weiter in Richtung der Eduard-Breuninger-Straße und konnte kurze Zeit später von einer Streife festgestellt werden. Laut Zeugenaussagen soll der Lastwagen vor dem Unfall mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Fußgängerzone gefahren sein. Die Polizei Backnang bittet um Zeugenhinweise auf den Lastwagen und nimmt diese unter Telefon 07191 909-0 entgegen.

