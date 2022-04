Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand, Unfall

Schrozberg: Dachstuhlbrand

Am Samstag, gegen 01:15 Uhr, brannte in Schrozberg, in der Schlossgasse, der Dachstuhl einer ehemaligen Gaststätte. Der Dachstuhl brannte aus bislang unbekannter Ursache vollständig aus. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 150.000 Euro. Personen wurden dabei keine verletzt. Die freiwilligen Feuerwehren aus Schrozberg, Leuzendorf, Blaufelden und Crailsheim waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 60 Einsatzkräften im Einsatz. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache werden fortgeführt. Zum Zeitpunkt des Brandausbruches befanden sich keine Personen im Gebäude.

Crailsheim-Goldbach: Feuer in Kellerraum

Die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Hornberg" bemerkten am Freitagnachmittag, um 12:09 Uhr, ein Feuer in einem Kellerraum. Sie riefen sofort die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften zum Brandort kam und das Feuer schnell löschen konnten. Es entstand ein Sachschaden von circa 30.000 Euro. Die Bewohner blieben unverletzt.

Crailsheim: 88-Jährige bei Fahrradunfall schwer verletzt

Ein 11-jähriges Mädchen befuhr am Freitag, gegen 14:55 Uhr, mit ihrem Fahrrad den Verbindungsweg zwischen der Straße Am Nonnensee und der Goldbacher Straße. Im Einmündungsbereich zur Goldbacher Straße übersah sie eine 88-jährige Fahrradfahrerin, die in Richtung Goldbach fuhr. Beide Fahrradfahrerinnen stießen zusammen und stürzten. Die 88-Jährige verletzte sich dabei so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die 11-Jährige blieb unverletzt. An dem Fahrrad der verletzten Dame entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro.

