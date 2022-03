Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Frau im Zug sexuell belästigt - Bundespolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Eine 22-jährige Frau aus Kassel wurde gestern Abend (13.3./21:20 Uhr) Opfer einer sexuellen Belästigung. Die Frau war im Zug (RE 30) von Frankfurt a.M. in Richtung Kassel Hauptbahnhof unterwegs. Ein bislang Unbekannter setzte sich gegenüber der jungen Frau und manipulierte dabei an seinem Geschlechtsteil. Nachdem die Frau die Handlungen wahrgenommen hatte, rief sie umgehend die Bundespolizeiinspektion Kassel an. Nach Ankunft des Zuges (21:27 Uhr) im Kasseler Hauptbahnhof, verließ der Unbekannte den Zug in unbekannte Richtung. Die verständigte Streife konnte mit der offensichtlich unter Schock stehenden Frau den Täter nicht mehr vor Ort feststellen.

Personenbeschreibung

Der Mann hatte eine Glatze und wird auf 1,85 m geschätzt. Er soll zudem eine etwas dicklichere Statur gehabt haben. Gekleidet war der Unbekannte mit einer schwarz-weißen Jacke und einer dunklen Hose. Weiterhin trug er eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Zeugen gesucht! Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell