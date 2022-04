Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Radfahrerin verletzt sich schwer

Eine 59-jährige Fahrradfahrerin kam am Freitagmittag gegen 12.30 Uhr auf der Straße bei der Kläranlage Horbach ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Die Radlerin zog sich dabei Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden.

Backnang: Nach Unfall weitergefahren

Eine 53-jähriger Lkw-Fahrer befuhr am Freitag gegen 10.50 Uhr die Grabenstraße und streifte im Bereich der Schillerstraße eine 81-jährige Fußgängerin, die dort am Fahrbahnrand lief. Sie hatte Glück und wurde bei dem Vorfall lediglich leicht verletzt. Der Lkw - Fahrer fuhr zunächst in Richtung Eduard-Breuninger-Straße weiter, konnte aber später von der Polizei noch festgestellt werden. Unfallzeugen werden nun gebeten sich zur Klärung der Unfalldetails mit der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Remshalden: Oldtimer bei Unfall beschädigt

Ein 44-jähriger Fahrer eines Pkw Ford Fairlane 500 fuhr am Freitag gegen 12 Uhr in den Kreisverkehr der Brückenstraße ein. Er kam dort nach rechts ab und prallte gegen eine Leitschutzplanke. An dem Oldtimer aus dem Jahre 1958 entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

