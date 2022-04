POL-AA: Waiblingen-Hohenacker: Polizei schaltet Hinweistelefon

Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Leicht verletzte Person bei Auffahrunfall Am Donnerstagabend gegen 17 Uhr befuhr eine 24-jährige Audi-Fahrerin die Katharinenstraße und wollte nach rechts in die Johanniterstraße abbiegen. An der Einmündung fuhr ein 58-jähriger Omnibus-Fahrer auf die 24-Jährige auf, wodurch sich diese leichte Verletzungen zuzog. Zudem entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Schrozberg: ...

