Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Zwei Festnahmen - Gesuchte umgehen Haftstrafe

Singen/Friedrichshafen (ots)

Am gestrigen Tag (28. Dezember 2021) vollstreckten Polizisten der Bundespolizeireviere in Singen und in Friedrichshafen zwei Haftbefehle. Nach Bezahlung der Geldstrafen konnten beide Männer ihre Reise fortsetzen.

Gegen 8 Uhr am Morgen kontrollierten Bundespolizisten einen rumänischen Staatsangehörigen am Bahnhof in Singen. Bei der Überprüfung konnte ein nationaler Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Baden-Baden festgestellt werden. Das Amtsgericht Rastatt hatte den 36-Jährigen im Oktober 2020 rechtskräftig wegen des Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe verurteilt. Dieser Zahlung war er bislang nicht nachgekommen, weshalb er per Haftbefehl gesucht wurde. Der Verurteilte konnte die Ersatzfreiheitsstrafe umgehen, indem der Bruder die Geldstrafe in Höhe von 227 Euro beglich.

Zwölf Stunden später stellten Beamte am Bodensee-Airport Friedrichshafen einen französischen Staatsangehörigen fest, der ebenfalls zur Festnahme ausgeschrieben war. Im August 2020 hatte das Amtsgericht Tettnang den 30-Jährigen wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe in Höhe von 523,50 Euro verurteilt. Weil er der Zahlung schuldig geblieben ist, wurde er von der Staatsanwaltschaft Ravensburg gesucht. Nach Bezahlung der ausstehenden Summe trat der Mann seinen Flug nach Skopje an.

