Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte endet in 70 Tagen Haft

Konstanz (ots)

Die Bundespolizei kontrolliert einen 47-jährigen Mann, der von der Staatsanwaltschaft Konstanz gesucht wird und vollstreckt einen Haftbefehl.

Ein deutscher Staatsangehöriger wird in Konstanz am Samstagmittag (11. Dezember 2021) durch eine Streife festgestellt. Die Personenkontrolle bringt eine offene Ersatzfreiheitsstrafe ans Licht: Mit einem rechtskräftigen Urteil des Amtsgerichts Konstanz aus Oktober 2020 war der Mann zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen verurteilt worden. Im vergangenen Monat wurde er schließlich per Haftbefehl zur Fahndung ausgeschrieben. Die verhängte Geldstrafe nebst Kosten des Verfahrens konnte der Mann nicht aufbringen und musste ersatzweise in die Justizvollzugsanstalt Konstanz eingeliefert werden.

