POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Bürocontainer - Fahrzeug kam aus dem Gebüsch - Unerlaubte Müllablagerung - Unfall auf der B19

Aalen: Unfall auf der B19

Ein 36-Jähriger fuhr am Freitag gegen 08:15 Uhr mit seinem LKW auf der B19 in Richtung Oberkochen. Etwa auf Höhe des Polizeipräsidiums löste sich das Reserverad des LKW, welches am Unterboden befestigt war. Das Rad rollte über die Fahrbahn und geriet in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender 21-jähriger VW-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß mit dem Rad kam. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Böbingen: Fahrzeug kam aus dem Gebüsch

Am Freitag um 8 Uhr befuhr ein 57-jähriger Lenker eines Dacia die alte B29 von Verteiler Iggingen in Richtung Böbingen. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn in den Grünstreifen ab. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, so dass dieses im weiteren Verlauf durch das dortige Gebüsch auf die B29 fuhr. Dort erfasste der Dacia einen Ford eines 24-jährigen Fahrers, der seinerseits auf der B29 in Richtung Schwäbisch Gmünd fuhr. Der 24-Jährige wurde durch Glassplitter der zerberstenden Seitenscheibe leicht verletzt. Zudem wurde ein hinter dem Ford fahrender weiterer Ford durch umherfliegende Teile und Äste beschädigt. An den drei Fahrzeugen entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Lorch: Einbruch in Bürocontainer

Zwischen Donnerstagabend, 18.15 Uhr und Freitagmorgen, 06:45 Uhr, wurde durch bislang unbekannte Diebe ein Bürocontainer auf einem Firmengelände in der Maierhofstraße aufgehebelt und anschließend wurde versucht in dem Container einen kleinen Tresor aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Im weiteren Verlauf wurden noch weitere Container aufgebrochen und durchsucht. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Abtsgmünd: Unerlaubte Müllablagerung

Am Mittwoch wurde beim Polizeiposten Abtsgmünd eine unerlaubte Müllablagerung im Gewann Eichelbergweg bei Wöllstein angezeigt. Demnach konnte seit dem Frühjahr 2021 immer wieder festgestellt werden, dass in diesem Gewann Bauschutt und Erdaushub abgelagert wurde. Hierbei handelte es sich jedoch jeweils um kleinere Mengen. Am 14.04.22 wurde nun festgestellt, dass inzwischen eine sehr große Menge dort entsorgt wurde, so dass es sich inzwischen um etwa 100 - 150 Kubikmeter handelt. Die Ermittlungen wurden deswegen vom Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Aalen übernommen. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu zur Herkunft des entsorgten Bauschutts machen können, sich unter der Rufnummer 07961 / 9300 zu melden.

