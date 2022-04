Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr rettet Osterküken

Bremerhaven (ots)

Für eine Familienzusammenführung der besonderen Art sorgte die Feuerwehr Bremerhaven am Ostersonntag

Aufmerksame Passanten entdeckten ein verunfalltes Entenküken in der Wiener Straße in Bremerhaven. Das wenige Tage alte Küken war in einen Straßengully gestürzt. Die Entenmutter und zehn Geschwister riefen unentwegt nach dem verlorenen gegangen Familienmitglied.

Das Küken, welches sich zwischenzeitlich im verzweigten Kanalisationsnetz unter die Pestlalozzistraße verirrt hatte, wurde von der Feuerwehr gerettet. Die Feuerwehrbeamten nahmen kurzerhand das Rufen der Mutter mit einem Smartphone auf und spielten das Schnattern in verschiedenen Gullys ab. Damit konnte das Küken in ein Ablaufschacht gelockt und gerettet werden.

Munter und offensichtlich unverletzt setzte die gesamte Entenfamilie ihren Osterspaziergang fort.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell