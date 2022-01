Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf Kundenparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Eine Frau stellte ihren schwarzen Audi Avant am Donnerstag, 13.01.2021, gegen 13.30 Uhr, in der Güterstraße auf einem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes ab. Als sie gegen 14.25 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkam stellte sie an dem Fahrzeugheck ihres Pkw einen größeren Schaden fest. Vermutlich wurde dieser Schaden durch ein unbekanntes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken verursacht. Der Sachschaden an dem Audi beträgt etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallhergang und / oder dem Verursacherfahrzeug geben können.

