Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Feuerwehreinsatz - Baum angezündet

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 13.01.2022, gegen 17.00 Uhr, wurde der Feuerwehr mitgeteilt, dass an dem Rad- und Fußweg beim Gewerbekanal, zwischen der Küpferstraße und der Marie-Curie-Straße, ein Baum brennen würde. Tatsächlich haben wohl Unbekannte in einem teilweise hohlen Baum ein Feuer gelegt durch welches eine massive Rauchentwicklung entstand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Um einen unkontrollierten Umsturz des Baumes zu verhindern wurde dieser von der Feuerwehr mit Unterstützung des Technischen Hilfswerkes gefällt. Bei dem Baum handelte es sich um eine zurückgeschnittene Weide mit einem Stammdurchmesser von etwa einem Meter. Die Schadenshöhe ist hier nicht bekannt.

