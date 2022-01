Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Auffahrunfall auf der Bundesstraße 317 - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 13.01.2022, gegen 11.45 Uhr, kam es erneut zu einem Auffahrunfall an der Lichtzeichenanlage auf der Bundesstraße 317 an der Einmündung zum Entenbad. Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die Bundesstraße von Steinen kommend in Richtung Lörrach und musste an der Einmündung zum Entenbad aufgrund des Rotlichtes der Baustellenampel bremsen. Ein hinter ihr fahrender 64-jähriger Pkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw der 34-Jährigen auf. Es wurde niemand verletzt. Der Pkw des 64-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 13.000 Euro.

