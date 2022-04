Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehr unterbindet Garagenbrand

Bremerhaven (ots)

Der erste Löschzug der Berufsfeuerwehr Bremerhaven wurde am frühen Samstagabend zu einem Garagenbrand in die Rickmerstraße alarmiert. Entgegen der Notrufmeldung brannte beim Eintreffen nur ein Sperrmüllhaufen an einer Garage. Die um 20:02 Uhr eingetroffenen Einsatzkräfte konnten durch ihr beherztes Eingreifen einen Übergriff der Flammen auf den 16 Garagen umfassenden Komplex verhindern. Nach 20 Minuten wurde bereits "Feuer aus" gemeldet und die ersten Einsatzkräfte konnten wieder zur Zentralen Feuer- und Rettungswache einrücken. Über die Brandursache oder die Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell