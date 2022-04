Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Weitere Pressemitteilung zum Feuer auf einem Stückgutfrachter in Bremerhaven: Lage auf der "Lascombes" weiterhin unter Kontrolle, Sicherheitswache bleibt vor Ort.

Bremerhaven (ots)

In allen vom Brand betroffenen Laderäumen gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine Auffälligkeiten. Die Brandbekämpfungsmaßnahmen bleiben jedoch weiterhin als Präventivmaßnahme vor Ort. Ebenfalls verbleibt eine Brandsicherheitswache der Berufsfeuerwehr Bremerhaven an der Einsatzstelle. Die Einsatzleitung hat entschieden diese Maßnahmen bis zum Montag beizubehalten. Somit kann eine sich verändernde Situation schnell erkannt und angemessen darauf reagiert werden. Am Montag wird die Lage durch die Einsatzleitung neu beurteilt und über das weitere Vorgehen entschieden.

