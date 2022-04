Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gebäudebrand in Bremerhaven - Feuerwehr Bremerhaven im Einsatz

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstagmittag wurde der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe eine unklare Rauchentwicklung in einem leerstehenden Gebäude in der Hansastraße in Bremerhaven gemeldet. Um 11:45 Uhr rückten der Löschzug und der Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven aus.

Bei Eintreffen der Feuerwehr war bereits Rauchaustritt aus einem Fenster sichtbar. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer mit einem Angriffstrupp unter schwerem Atemschutz.

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Bremerhaven verhinderte weiteren Sachschaden. Personen waren nicht in Gefahr.

