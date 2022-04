Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Weitere Pressemitteilung zum Feuer auf einem Stückgutfrachter in Bremerhaven: Lage auf der "Lascombes" weiterhin unter Kontrolle, kein offenes Feuer mehr in Laderaum 3.

Bremerhaven (ots)

Nachdem die Schiffshydraulik repariert wurde konnte der Ladelukendeckel des Laderaums 3 geöffnet werden. Hierbei kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Aufgrund der Windrichtung zog der Rauch in Richtung Stadt. Aufgrund dessen wurde durch die Einsatzleitung entschieden eine Bevölkerungswarnung zu veranlassen. Nachdem der Laderaum 3 nun vollständig mit Löschwasser geflutet wurde konnte die auftreibende Ladung nahezu vollständig gelöscht und die Bevölkerungswarnung wieder zurückgenommen werden. Zur Stunde löschen die Einsatzkräfte die verbliebenden Glutnester im Laderaum 3 ab. Auch konnten zwei der vier Schlepper aus dem Einsatz entlassen werden. Die am Vormittag gesetzten Einsatzziele, die Brandausbreitung auf die angrenzenden Laderäume zu verhindern und die Brandbekämpfung im Laderaum 3, konnten bis zum späten Abend erreicht werden. Aufgrund des Paralleleinsatzes im Geestevorhafen konnte der geplante Personaltausch der Einsatzkräfte nicht wie vorgesehen um 18 Uhr durchgeführt werden. Die Einsatzleitung entschied sich aufgrund der sehr hohen Einsatzbelastung für das eingesetzte Personal, dienstfreies Personal der Berufsfeuerwehr zur Feuerwache zu beordern. Zur Stunde findet der Personalwechsel an der Einsatzstelle statt. Das Ablöschen der Ladung wird noch die ganze Nacht in Anspruch nehmen. Morgen Vormittag wird die Einsatzleitung mit den Hafenbehörden über die weiteren Maßnahmen entscheiden.

