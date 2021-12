Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: 21-jährige Kleverin bei Unfall schwer verletzt/ Kollision mit einem Straßenbaum

Bedburg-Hau (ots)

Auf der Uedemer Straße (L362) in Bedburg-Hau, in Höhe der Pfälzer Straße, ereignete sich am Donnerstag (23.12.2021) ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 21-jährige Kleverin befuhr die Uedemer Straße in Richtung Uedem und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum. Bei dem Verkehrsunfall erlitt die 21-jährige Frau schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die L362 beidseitig gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell