Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Überwachungskamera gestohlen

Weeze (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwoch (22. Dezember 2021), 11:30 Uhr, haben unbekannte Täter eine Überwachungskamera von einem Haus an der Straße Am Heekeren abmontiert und entwendet. Die Kamera war an der Hausfront auf einer Höhe von ca. 2,20m angebracht. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell