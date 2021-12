Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Zeugen nach Unfall zwischen LKW und PKW gesucht

Emmerich (ots)

Am Dienstag (21. Dezember 2021) gegen 05:20 Uhr ereignete sich auf der B220 ein Verkehrsunfall mit Sachschaden, zu dem die Polizei jetzt Zeugen sucht. Zum genannten Zeitpunkt befuhr ein Lastkraftwagenfahrer die Klever Straße in Richtung Rheinbrücke, ein PKW-Fahrer wollte von der Eltener Straße auf die Klever Straße nach links in Fahrtrichtung Kleve abbiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand, es entstand Sachschaden an LKW und PKW. Aufgrund verschiedener Aussagen der beiden Beteiligten zur Anzeige der jeweiligen Ampel sucht die Polizei nun Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Emmerich unter 02822 7830. (cs)

