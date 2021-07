Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/BAB 6: Unfall aufgrund Aquaplanings

Sinsheim/BAB 6 (ots)

Aufgrund Aquaplanings ereignete sich am Samstagabend auf der A 6 bei Sinsheim ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von fast 10.000 Euro entstand. Ein 20-jähriger Mann war kurz vor Mitternacht mit seinem 3er-BMW auf der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Aufgrund starken Regens hatte sich zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim Wasser auf der Fahrbahn gesammelt. Der 20-Jährige fuhr mit nicht angepasster Geschwindigkeit über diese Wasseransammlung hinweg und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Dabei wurden sein Fahrzeug sowie mehrere Leitplankenelemente beschädigt. Der junge Mann wurde am Unfallort von Rettungskräften medizinisch versorgt, blieb jedoch unverletzt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet.

