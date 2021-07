Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Brennendes Auto am Fahrbahnrand - Zeugen gesucht

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Samstagabend wurden Polizei und Feuerwehr ein brennendes Auto im Stadtteil Käfertal gemeldet. Ein am Fahrbahnrand der Maikammerstraße war gegen 23.30 Uhr in Brand geraten und wurde durch die Flammen stark beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch rasch löschen und so ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude und Vegetation verhindern.

Die Ursache für den Brandausbruch ist derzeit noch unklar.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

