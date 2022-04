Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Weitere Pressemitteilung zum Feuer auf einem Stückgutfrachter in Bremerhaven: Lage auf der "Lascombes" weiterhin unter Kontrolle, Feuer in Laderaum 3 noch immer nicht gelöscht.

Den ganzen Tag über wurden die Personal- und Materialintensiven Löschmaßnahmen durch die Einsatzkräfte aufrechterhalten. Die Brandausbreitung auf die benachbarten Laderäume konnte somit verhindert werden. Im Laufe des Vormittags sind die angeforderten Speziallöschgeräte von den Feuerwehren Cuxhaven und Brunsbüttel eingetroffen. Die Speziallöschgeräte sind in der Lage Löcher durch den Schiffsstahl zu schneiden und Löschwasser direkt in den Brandraum einzubringen. Das Fluten des Laderaums 3 mit Löschwasser wurde ebenfalls den ganzen Tag fortgesetzt. Der Versuch die Ladeluke des Laderaums 3 zu öffnen schlug aufgrund von technischen Problemen in der Schiffshydraulik fehl. Diese wird nun von der Schiffsbesatzung repariert. Inzwischen sind rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven, der Feuerwehr Cuxhaven, der Feuerwehr Brunsbüttel, des THW Bremerhaven, des DRK Bremerhaven sowie 3 Schlepper vor Ort. Die Einsatzmaßnahmen wurden durch das schlechte Wetter zusätzlich erschwert. Aktuell werden die Einsatzkräfte an der Einsatzstelle durch frische Einsatzkräfte ausgetauscht. Auch wird der Einsatz für die Nacht vorbereitet.

