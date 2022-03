Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vorsätzliche Brandstiftung - Unbekannte Täter setzen 5 Pkw in Brand

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Eichelkamp, Hochring

11.03.2022, 00.07 Uhr

Wolfsburg, Laagberg, Vogtlandweg

11.03.2022, 01.00 Uhr

In der Nacht zu Freitag setzten unbekannte Täter fünf Fahrzeuge der Marken Seat, BMW, VW Golf und Mercedes) im Hochring und im Vogtlandweg in Brand. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden ist erheblich. Die Ermittlungen dauern an. Bereits in den vergangenen zwei Nachten kam es zu gleichgelagerten Taten in der näheren Umgebung (wir berichteten).

Kurz nach Mitternacht stellte der Besitzer eines Seat Leon fest, dass sein auf dem Parkplatz stehender Pkw brennt. Daraufhin verständigte er umgehend die Berufsfeuerwehr. Diese konnte den Vollbrand zwar schnell löschen, einen wirtschaftlichen Totalschaden jedoch nicht mehr verhindern.

Nur kurze Zeit später wurden der Leitstelle der Polizei durch Zeugen zwei brennende Pkw im Vogtlandweg gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannten insgesamt vier Fahrzeuge. Dabei handelte es sich um einen BMW, Golf Variant, Golf und einen Mercedes. Die Ausbreitung des Brandes des VW Golf wurde durch einen Polizeibeamten durch den Einsatz eines Handfeuerlöschers verhindert. Der Brand eines weiteren Golf konnte glücklicherweise ebenfalls frühzeitig durch eingesetzte Beamte verhindert werden. Die Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht.

Die Brandermittler gehen von einem Zusammenhang der Pkw-Brände der letzten Nächte aus.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Tatzeiten verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Brandorte gesehen haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissariates unter der Telefonnummer 05361/54646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell