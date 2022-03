Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannte Täter stecken vier Fahrzeuge in Brand - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Westhagen, Cottbuser Straße

09.03.2022, 22.00 Uhr bis 22.45 Uhr

Wolfsburg, Westhagen, Suhler Straße

09.03.2022, 22.40 Uhr

Wolfsburg, Laagberg, Thüringer Weg

10.03.2022, 00.35 Uhur bis 00.45 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag wurden erneut vier Fahrzeuge in Westhagen und am Laagberg durch einen unbekannten Täter vorsätzlich in Brand gesetzt. Bereits in der Nacht vom 08. auf den 09.03.2022 kam es zu gleichgelagerten Vorfällen (wir berichteten). Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein hoher Schaden.

Zunächst wurde am späten Mittwochabend der Leitstelle der Berufsfeuerwehr ein brennender Pkw in der Cottbuser Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand sowohl der gemeldete Mercedes Benz, als auch ein direkt daneben geparkter VW Golf in Brand. An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Noch während der Löscharbeiten wurde der Vollbrand eines Beetle in der Suhler Straße gemeldet. Der Pkw wurde erheblich beschädigt.

Etwa zwei Stunden später ging erneut ein Anruf bei der Berufsfeuerwehr bezüglich eines brennenden Pkw im Thüringer Weg ein. Die Einsatzkräfte trafen hier hier auf einen in Brand gesetzten Arteon. Das Feuer hatte bereits auf das Wohnhaus übergegriffen, so dass es zu einem leichten Gebäudeschaden kam. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Brandermittler gehen von einem Tatzusammenhang aus. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

Personen, die Hinweise zur Brandentstehung oder zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen geben können werden gebeten, sich bei der Ermittlern des 1. Fachkommissariates unter der Telefonnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell