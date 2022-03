POL-WOB: Fahrzeuge gerammt - Fahrzeugführerin flüchtet

Polizei Wolfsburg

Fahrzeuge gerammt - Fahrzeugführerin flüchtet

Wolfsburg

Wolfsburg, OT Detmerode, John-F.-Kennedy-Allee 04.03.2022, 07.41 Uhr

Die Polizei ermittelt in einem Fall von Verkehrsunfallflucht, die sich bereits am Freitagvormittag gegen 07.41 Uhr ereignete.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem er gehört und beobachtet hatte, wie eine weibliche Fahrzeugführerin mit ihrem silbernen Pkw der Marke KIA die John-F.-Kennedy-Allee in Richtung des Einkaufszentrum Detmerode befuhr. Zwischen der Klausener Straße und der Straße Am Finkenhaus kam die Fahrerin des Kia aufgrund derzeit ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte gegen einen am rechten Fahrbahnrand abgestellte VW Golf. Hier rasierte die Fahrzeugführerin beim Golf den Außenspiegel ab und touchierte den Wagen am vorderen linken Radkasten, so dass Kotflügel und Felge in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Trümmerteile des Golf und auch des Kia beschädigten wiederum einen vor dem Golf abgestellten blauen Fiat Punto. Danach verließ die Fahrzeugführerin den Unfallort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Nach ersten Schätzungen dürfte ein Gesamtschaden von mindestens 2.000 Euro entstanden sein.

Die Polizei hofft darauf, dass weitere Zeugen den Unfall beobachtet haben oder sich das Kennzeichen des flüchtigen Kia gemerkt haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

