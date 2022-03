Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Räuberischer Diebstahl - Täter auf Flucht gestellt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Suhler Straße

07.03.2022, 15.00 Uhr

Ein räuberischer Diebstahl ereignete sich am Montagnachmittag in einem Lebensmitteldiscounter in der Suhler Straße.

Gegen 15.00 Uhr beobachtete ein Angestellter des Marktes, wie eine männliche Person mehrere Packungen Kaffee entwendete. Als der Angestellte den Dieb ansprach und festhalten wollte, wehrte der Dieb sich und flüchtete. Eine bereits alarmierte Polizeistreife konnte den Flüchtigen jedoch im Nahbereich festnehmen.

Bei der Durchsuchung des 24 Jahre alten Beschuldigten konnten sowohl das Diebesgut, als auch Fahrzeugschlüssel zu einem Ford Focus aufgefunden werden.

Da der 24-Jährige bereits aus zurückliegender Zeit wegen ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten war, lag auch hier der Verdacht nahe, dass im Pkw weiteres Diebesgut aufgefunden werden konnte.

Der Verdacht der Polizeikommissare bewies sich als richtig: Ein Ford-Focus, zu dem der Fahrzeugschlüssel passte, wurde unweit des Lebensmitteldiscounters im Erfurter Ring aufgefunden.

Im Fahrzeug entdeckten die Beamten zahlreiches Diebesgut. Eine genaue Auflistung und Werterfassung dauert momentan an.

Der 24-Jährige wurde zur weiteren Klärung vorläufig festgenommen und der hiesigen Dienststelle zugeführt.

Er musste nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig wieder entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell