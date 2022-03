Polizei Wolfsburg

POL-WOB: E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

Wolfsburg (ots)

Schöningen, Helmstedter Straße

07.03.2022, 21.00 Uhr

Die Polizei in Schöningen hat am Montagabend einen 39 Jahre alten Verkehrsteilnehmer festgestellt, der unter dem Einfluss von Betäubungsmittel am Straßenverkehr teilgenommen hat.

Gegen 21.00 Uhr kontrollierten die Beamten im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle den E-Scooterfahrer auf der Helmstedter Straße. Dabei räumte der 39-Jährige ein, am Abend zuvor einen Joint geraucht sowie etwas Amphetamin konsumiert zu haben. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten und seiner mitgeführten Sachen entdeckten die Beamten in seinem Rucksack Betäubungsmittel, sowie drogentypische Gebrauchsgegenstände.

Die aufgefundenen Gegenstände wurden beschlagnahmt. Ein freiwilliger Drogentest auf der Dienststelle verlief positiv auf THC, Amphetamine und Methamphetamine.

Daraufhin wurde dem 39-Jährigen durch eine approbierte Ärztin eine Blutprobe entnommen und entsprechende Anzeigen gefertigt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell