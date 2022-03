Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Airport: (FOTO) Waffenarsenal im Gepäck sorgt für Ärger

Hamburg (ots)

Am Dienstagmorgen war ein 39-jähriger italienischer Staatsangehöriger auf dem Weg von Hamburg nach Stuttgart. Bei der Überprüfung seines aufgegebenen Koffers fielen den Luftsicherheitsassistenten einige verdächtige Gegenstände auf. Daraufhin wurde das Gepäckstück genauer in Augenschein genommen und der Reisende ausgerufen, damit eine Gepäckzusammenführung durchgeführt werden konnte. Es stellte sich heraus, dass sich in dem Koffer neben zahlreichen Küchenmessern auch einige verbotene Waffen nach dem Waffengesetz befanden. So wurden ein Butterflymesser, ein Wurfstern und ein so genannter Karambit aufgefunden. Daher erhielt der Mann von der Bundespolizei eine Strafanzeige. Die verbotenen Waffen wurden sichergestellt. Der Fluggast gab an, Waffensammler zu sein. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete an, dass der Mann 1.000 Euro Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens zu zahlen hat. Nach Zahlung konnte er weiterreisen.

