POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 04.03.2022

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 03.03.2022, gegen 10:10 Uhr, stieß ein Fahrzeugführer, vermutlich beim Ausparken, gegen ein Fahrzeug, welches im Bereich Wilhelmsplatz in Seesen abgestellt war. Das geparkte Fahrzeug wurde dabei beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 200,00 Euro. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 03.03.2022, gegen 13:50 Uhr, befuhr ein Verkehrsteilnehmer mit dem von ihm geführten Fahrzeug die Braunschweiger Straße in Richtung Stadtmitte Seesen. Auf Höhe einer dortigen Tankstelle musste der vorfahrtsberechtigte Verkehrsteilnehmer nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß mit einem in den fließenden Verkehr einfahrenden Fahrzeug zu verhindern. Das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug wurde dabei beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000,00 Euro. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Seesen, Telefon 05381-944-0, in Verbindung zu setzen.

