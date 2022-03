Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Brandeinsatz in Einfamilienhaus in Lengde:

Am Dienstag, den 01.03.2022, gegen 18.00 Uhr, wurden die Polizei und Feuerwehr zu einem Brandeinsatz gerufen, weil es in einem Einfamilienhaus in Lengde, Am Ohebach, zu einer Rauchentwicklung gekommen ist. Bei Eintreffen der Feuerwehr vor Ort wurde festgestellt, dass es in einer Kellerküche aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Brandentwicklung kam. Die Bewohner des Hauses, eine 4-köpfige Familie, befanden sich bereits außerhalb des Hauses und wurden nach einer Erstversorgung durch die Rettungskräfte wegen Verdacht der Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnten. Der Brandort wird demnächst durch einen Sachverständigen aufgesucht und begutachtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell