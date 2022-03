Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Einbruch in Waldgaststätte:

Bislang unbekannte Täter betraten im Zeitraum von Sonntag, den 27.02.2022, 19.00 Uhr bis Montag, den 28.02.2022. 10.45 Uhr, das Grundstück einer Waldgaststätte im Bereich Bad Harzburg. Hier hebelten sie mittels Werkzeug das Fenster zum Kiosk auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld aus einem Wertgelass entwendet, welches ebenfalls aufgebrochen worden ist. Zur Höhe des Diebesgutes konnten noch keine abschließenden Angaben angefügt werden.

Handtaschendiebstahl aus Pkw:

Am Sonntag, den 27.02.2002, kam es gegen 18.50 Uhr, auf der Ilsenburger Straße Höhe Nr. 50 auf einem Parkplatz zu einem Diebstahl einer Handtasche. Die 64jährige Betroffene hatte ihre Handtasche im Kofferraum ihres VW Polo verstaut und die Kofferraumklappe geschlossen. Als sie sich anschließend in ihren Pkw gesetzt hatte, trat ein bislang unbekannter Täter an das Fahrzeug heran, öffnete den unverschlossenen Kofferraum, nahm die Handtasche an sich und flüchtete mit der Tasche zu Fuß vom Tatort. Die Handtasche konnte im Rahmen einer späteren Suche in der näheren Umgebung aufgefunden werden. Das Portmonee fehlte jedoch weiterhin.

