POL-GS: Pressebeitrag der PSt Vienenburg vom 01.03.22

Goslar (ots)

Ort: 38690 Goslar, Breslauer Straße

Zeit: 01.03.22, 07.59 h

Ein Passant teilte der Polizei mit, dass Wertstoffcontainer in der Breslauer Straße in Vienenburg brannten. Schon auf der Anfahrt der Beamten konnte eine Rauchsäule über der Breslauer Straße ausgemacht werden. Vor Ort wurde festgestellt, dass ein Wertstoffcontainer mit Altpapier in Brand geraten war. Hierdurch geriet eine Begrenzung aus Holz ebenfalls in Brand. Das Feuer teilte sich nachfolgend einem Altglascontainer mit, welcher vollständig zerstört wurde. Die freiwillige Feuerwehr Vienenburg löschte den Brand ab. Eingesetzt waren 14 Feuerwehrmänner und -frauen. Für etwa eine Stunde musste die Einfahrt der Breslauer Straße zwischen der Goslarer Straße und Reichenberger Straße für die Löscharbeiten gesperrt werden. Im Anschluss wurde der Bauhof der Stadt Goslar eingesetzt, um den Bereich abzustreuen, da sich eine Eisfläche durch das Löschwasser gebildet hatte. Der Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro.

Zur Brandursache kann noch nicht gesagt werden, allerdings ist von einer Brandlegung auszugehen.(TG)

