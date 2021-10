Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Parkplatzunfall - Zeugenaufruf

Bad Salzungen (ots)

In der Zeit vom 04.10.2021 bis 10.10.2021 parkte eine 47-Jährige ihren Firmenwagen auf einem Parkplatz in der Wildprechtrodaer Straße in Bad Salzungen. Der Skoda wies anschließend Unfallspuren auf. Vom Verursacher fehlt jedoch jede Spur. Die Polizei bittet deshalb um Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 03695 551-0 entgegengenommen werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell