Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom Sonntag, 27.02.2022

Goslar (ots)

Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 26.02.2022, gegen 14:30 Uhr wurde einer 82-jährigen Frau mutmaßlich während ihres Einkaufes in einem Discounter in der Hildesheimer Straße in Goslar ihre Geldbörse entwendet. Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber hierzu sich unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Ein bislang noch unbekannter Täter brach im Tatzeitraum von Samstag, 26.02.2022, 09:20 Uhr bis 22:20 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Am Sportplatz in Goslar / OT Jerstedt ein und durchwühlte hier diverse Schränke und Kommoden. Über mögliches Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus / Täter wird überrascht

Ein bislang noch unbekannter Täter drang am Samstag, 26.02.2022, gegen 18:30 Uhr über den rückwärtigen Terrassenbereich gewaltsam in ein Wohnhaus in der Grummetwiese in Goslar ein. Hier traf der Täter im Objekt auf eine Bewohnerin des Hauses und flüchtete daraufhin unerkannt. Eine sofortige Fahndung nach dem Täter mit mehreren Streifenwagen verlief negativ.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 05321-3390 bei der Polizei Goslar.

i.A. Schulze, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell