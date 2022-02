Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Presssemitteilung des PK Bad Harzburg am 27.02.22

Goslar (ots)

Wohnungseinbrecher wird durch Geschädigten überrascht - Am 26.02.22, um 21.10 Uhr, wurde ein Wohnungseigentümer in der Innenstadt von Bad Harzburg auf Geräusche aus einem Nebenzimmer seiner Wohnung aufmerksam. Als er sich in das Zimmer begab, traf er dort eine fremde Person an, die bei seinem Anblick durch das geöffnete Zimmerfenster flüchtete. Bei der männlichen Person handelte es sich um einen Einbrecher, der durch das Fluchtfenster durch Aufhebelen eingedrungen war. Sofortige, durch die Polizei durchgeführte umfangreiche Fahndungsmaßnahmen konnten bislang nicht zur Ergreifung des Täters führen. Stehlgut konnte durch den Täter nicht erlangt werden. In diesem Zusammenhang bitte die Polizei um entsprechende Zeugenhinweise, insbesondere: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge in der Innenstadt von Bad Harzburg gesichtet.

Ladendiebstahl durch zwei betrunkene Personen - Am 26.02.22, um 16.30 Uhr, kam es bei einem Harlingeröder Discoutmarkt zu einem Ladendiebstahl durch zwei betrunkene Personen. Ein 43-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau, beide aus Goslar, entwendeten in dem Discountmarkt Waren im Wert von insgesamt 176,89 EUR. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde festgestellt, dass beide Personen deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Gegen beide wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Diebesgut verblieb beim Discounter. Die Beschuldigten erhielten Hausverbot für den Discounter.

Führen eines PKW unter Drogeneinfluss - Am 26.02.22, um 15.19 Uhr, wurde durch die Funkstreife bei einer 34-jährigen PKW-Fahrerin aus Bad Harzburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass bei ihr der Verdacht auf Drogenkonsum bestand. Diese Feststellung wurde aufgrund neurologischer Auffälligkeiten und letztlich durch einen Urintest getroffen. Daher wurde bei ihr durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen. Gegen die Frau, die den Drogenkonsum bedingt einräumte, wurde eine Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines PKW unter Drogeneinfluss und eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Drogen eingeleitet. I.A. Hertrampf, PHK

