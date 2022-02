Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom Samstag, 26.02.2022

Goslar (ots)

Diebstahl von Geldbörse:

Am 25.02.2022 wurde durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Goslar eine Strafanzeige auf Grund von Diebstahl einer Geldbörse aufgenommen. Die 80-jährige Geschädigte gab an gegen 16:00 Uhr beim Lidl-Markt in der "Bornhardtstraße" in Goslar eingekauft zu haben. Hierbei sei ihr Rollator mit ihrer Handtasche einen Moment unbeobachtet gewesen. Als die Geschädigte zu ihrem Rollator zurückkehrte, sei die Handtasche geöffnet gewesen und die Geldbörse fehlte. Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

Einbruch in Einfamilienwohnhaus:

Bislang unbekannte/r Täter brach/en in der Zeit von Freitag, den 25.02.2022, 17:45 Uhr bis zur Feststellung am Samstag, den 26.02.22, 00:05 Uhr in ein Einfamilienwohnhaus in der Straße "Dunantring" in Goslar (OT Ohlhof) ein.

Hierbei wurde im Rückwärtigen Bereich des Grundstücks ein Fenster aufgehebelt. Der oder die Täter entwendeten Schmuck sowie Damen- und Herrenparfum. Anschließend wurde das Objekt über eine Tür im rückwärtigen Bereich des Grundstücks verlassen. Die Polizei Goslar bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 05321-3390 zu melden.

