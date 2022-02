Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim, Pressebericht v. 25.02.2022

Goslar (ots)

Sturmschaden an Pkw

Am Do., 24.02.2021, 19.30 Uhr, kam es in Langelsheim, Untere Mühlenstraße, zu einem Sturmschaden. Nach einer Windböe fielen mehrere Ziegeln von einem Hausdach auf die Straße vor dem Haus. Einige Ziegeln durchschlugen das Schiebedach und beschädigten die Windschutzscheibe eines dort geparkten Pkw Audi, einer Halterin aus Lautenthal.

Die Feuerwehr Langelsheim war vor Ort und sicherte das Dach, der Bauhof der Stadt Langelsheim sperrte den Bereich weiträumig ab. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt ca 5000 Euro.

Otto Brodthage, Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell