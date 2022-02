Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg und der Polizeistation Vienenburg am 26.02.22

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Am 25.02.22, um 13.30 Uhr, ereignete sich in Vienenburg, Bismarckstraße, ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs befuhr die Bismarckstr. in Richtung Bad Harzburg und touchierte dabei einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW Porsche. Bei diesem wurde der Außenspiegel der Fahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Halter des Porsche hielt sich in der Nähe seines Fahrzeugs auf und konnte den Zusammenstoß noch hören, den Verursacher aber nicht feststellen. Der Schaden am Porsche wird auf ca. 300, -- EUR eingeschätzt. Die Polizei bittet um entsprechende Zeugenhinweise.

Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Am 25.02.22, um 19.05 Uhr, ereignete sich in Bad Harzburg, Breite Straße, ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Der Fahrer eines PKW BMW Kombi in dunkler Farbe und Goslarer Kennzeichen befuhr die Breite Straße in Richtung Innenstadt und touchierte dabei einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW. Dabei wurde der Außenspiegel der Fahrerseite des geparkten PKW beschädigt. Der Fahrer des unfallverursachenden PKW BMW entfernte sich anschließend mit hoher Geschwindigkeit unerlaubt von der Unfallstelle. Der Halter des beschädigten Fahrzeugs befand sich während des Zusammenstoßes in seinem Fahrzeug und konnte die genannten Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen. Der Schaden an seinem Fahrzeug wird auf ca. 200, -- EUR geschätzt. Die Polizei bittet um entsprechende Zeugenhinweise. -I.A. Hertrampf, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell