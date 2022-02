Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 26.02.2022

Goslar (ots)

Unfallflucht-geparkten PKW touchiert

Clausthal-Zellerfeld: Zwischen dem 22.02.2022 und dem 24.02.2022, stieß ein/e bislang unbekannte/r Fahrzeugführer*in vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem/ihrem PKW gegen einen parkend abgestellten PKW. Am PKW der geschädigten Fahrzeughalterin entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,00 EUR. Der/Die Verursacher*in beging Fahrerflucht.

Tankbetrug

Clausthal-Zellerfeld: Am 24.02.2022, zwischen 08:30 bis 08:34 Uhr, betankte ein/eine bislang unbekannter/e Beschuldigter*e einen blauen VW Golf Variant an der Tankstelle in der Andreasberger Straße. Anschließend verlässt der/die Beschuldigte das Tankstellengelände, ohne den ausstehenden Betrag zu entrichten.

Versuchte Wohnungseinbruchdiebstähle in Einfamilienhäuser in Hahnenklee

Goslar/Hahnenklee: Ein*e noch unbekannte/r Täter*in verschaffte sich, in der Zeit vom 12.02.2022 bis 25.02.2022, unberechtigten Zutritt in zwei Einfamilienhäuser in Hahnenklee. Hier verschaffte sich der/die Täter*in mit Aufhebeln von Türen und Fenstern Zutritt zu den Häusern. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet.

Verkehrsunfall

Clausthal-Zellerfeld/Sonnenberg: Am 25.02.2022, gegen 16:35 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger Fahrzeugführer mit einem PKW die B242 aus Richtung Dammhaus kommend in Richtung Stieglitzecke. Im Auslauf einer Linkskurve kam der 19-Jährige aufgrund winterglatter Fahrbahn ins Rutschen und rutscht in den Grünstreifen und gegen einen Leitpfosten, sowie einen Baumstumpf. Der 19-Jährige ist unverletzt. Am PKW entsteht ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Verkehrsunfall

Clausthal-Zellerfeld/Buntenbock: Am Freitag, den 25.02.2022, gegen 23:00 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Lupo die B241 von Osterode kommend in Richtung Buntenbock. Aufgrund schneeglatter Fahrbahn verlor der 19-Jährige vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den PKW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Fahrzeugführer und der Beifahrer sind leicht verletzt worden. Am PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Zeugen*innen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an das Polizeikommissariat Oberharz unter der Rufnummer 05323/94110-0.

i.A. PK'in Horn

