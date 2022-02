Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Verkehrsunfallflucht

Goslar (ots)

Am Freitag, dem 25.02.22 befahren eine 56jährige aus dem Nordharz mit ihrem Geländewage Suzuki, ein 69jähriger aus Bad Harzburg mit seinem PKW Renault, sowie ein 39jähriger aus Hanerau in Schleswig Holstein mit seinem VW Multivan die Bundesstraße 4 aus Richtung Torfhaus kommend, in Richtung Bad Harzburg. Bei dichtem Schneetreiben kommt dem Trio in Höhe der Lerchenköpfe plötzlich auf ihrer Fahrbahn ein PKW, vermutlich ein Ford Focus in schwarz, mit Ortskennung aus WL (Winsen/Luhe) entgegen. Die Suzuki Fahrerin muss daher ausweichen und bremsen. Der Renault Fahrer bemerkt dies zu spät und rutscht auf den Suzuki. Der dahinter fahrende aus Hanerau mit seinem Multivan reagiert auch zu spät und rutscht seitlich in den Renault. Hierbei entsteht an den drei beteiligten Fahrzeugen ein Gesamtschaden von mind. 16 000 Euro. Der als Auslöser verantwortliche Ford Focus Fahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort und begeht somit den Straftatbestand der Verkehrsunfallflucht. Die Polizei Braunlage erbittet Zeugenhinweise auf den verursachenden Ford, sowie dessen Fahrzeugführer unter der Telefonnummer 05520/93260

i.A. Richter, POK

