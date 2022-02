Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: FEUER_2 - möglicher Kaminbrand, Wohnung teilverraucht, keine Personen mehr im Gebäude

Werne (ots)

Um 12:58 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit dem Stichwort: "FEUER_2 - möglicher Kaminbrand, Wohnung teilverraucht, keine Personen mehr im Gebäude" über Meldeempfänger in die Robert-Koch-Strasse in Werne alarmiert. Nach der Erkundung vom Einsatzleiter und Leiter der Wehr Thomas Temmann konnte eine leichte Verrauchung im Gebäude bestätigt werden. Eine Rückmeldung von der Eigentümerin bestätigte, dass versucht wurde Feuer im Kaminofen zu entfachen. Die Erkundung mit der Wärmebildkamera in allen Etagen brachte ebenfalls Gewissheit, das keine Wärmeentwicklung festgestellt werden konnte. Durch den Einsatzleitwagen wurde parallel zur Erkundung der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister zur Einsatzstelle beordert. Nach einem geschulten Blick in den Kamin von Stadtbrandinspektor Thomas Temmann konnte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Vermutlich durch den starken Wind wurde der Rauch der beim anzünden von Holz im Ofen entstand, zurück in den Wohnraum gedrückt. Im Einsatz waren 16 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit fünf Fahrzeugen. Des Weiteren an diesem Einsatz beteiligt war der Rettungsdienst sowie die Polizei aus Werne. Mit der Übergabe der Einsatzstelle an den Schornsteinfeger konnte der Leitstelle in Unna um 13:45 Uhr Einsatzende gemeldet werden.

