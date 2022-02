Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: TH_1 - LZ1 - VU - PKW gegen Baum - 2 Verletzte Personen kurz vor Husemannsweg - KEINER EINGEKLEMMT

Werne (ots)

Am Sonntagabend wurde der Löschzug 1 Stadtmitte um 22:43 Uhr erneut per digitalem Meldeempfänger alarmiert. Das Alarmstichwort lautete " TH_1 - LZ1 - VU - PKW gegen Baum - 2 Verletzte Personen kurz vor Husemannsweg - KEINER EINGEKLEMMT". Der Einsatzort lag auf der Horster Straße ca. 300 m vor der Abzweigung Husemannsweg in Werne Evenkamp. Vor Ort hatte sich eine Alleinunfall mit einem PKW ereignet. Aus unbekannter Ursache ist ein PKW mit zwei Personen von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Straßenbaum kollidiert. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurden diese bereits durch den Rettungsdienstes aus Werne betreut. In Rücksprache mit dem Rettungsdienst wurde ein weiterer Rettungswagen und der Notarzt zur Einsatzstelle nachgeordert. Ein Trupp stellte mit dem Schnellangriff und einem Feuerlöscher den zweifachen Löschangriff sicher. Parallel hierzu wurde die Einsatzstelle großflächig ausgeleuchtet. Die Arbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Werne beliefen sich weiterhin auf dem Absichern der Einsatzstelle und das Abklemmen der Autobatterie des verunfallten Fahrzeuges. Tropfmengen von Kraftstoff aus dem zerstörten Motorraum wurden mit einem sogenannten Spillbag aufgefangen. Über Funk wurde die Untere Wasserbehörde über die Mindermengen Kraftstoff im Graben in Kenntnis gesetzt. Im Einsatz waren 12 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Werne mit 2 Fahrzeugen [1-RW1-1, 1-HLF20-1]. Ebenfalls an dem Einsatz beteiligt war die Polizei sowie der Rettungsdienst aus Werne und Rünthe sowie der Notarzt aus Kamen. Gegen 23:43 Uhr konnte der Kreisleitstelle Unna Einsatzende gemeldet werden und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Für die Dauer der Rettungsarbeiten war die Horster Straße komplett gesperrt.

